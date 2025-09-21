MIRABELLA ECLANO (rgl) – Una notte di festa, tra tradizione e musica, ma anche di controlli serrati da parte dei carabinieri. A Mirabella Eclano, subito dopo la tradizionale “Grande Tirata del Carro”, si è svolta la “Notte Bianca”, evento che ha richiamato centinaia di persone nel cuore dell’Irpinia. L’afflusso, come previsto, ha reso necessario un dispositivo di sicurezza straordinario da parte dei militari della locale compagnia, che hanno vigilato con pattuglie appiedate e servizi di perlustrazione dinamica. Nel corso delle verifiche sono state identificate circa 50 persone. Cinque, tutte residenti in provincia di Avellino e di età compresa tra i 18 e i 60 anni, sono state trovate in possesso di stupefacenti di varia tipologia – hashish, marijuana ed eroina. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura quali assuntori di droga, mentre in tre casi è stato disposto anche il ritiro immediato della patente. Sempre nella stessa notte, un 37enne della provincia di Napoli, già noto per reati contro il patrimonio, è stato fermato nei pressi di alcune abitazioni mentre si aggirava in modo sospetto. Non avendo fornito spiegazioni plausibili sulla sua presenza, nei suoi confronti è stata avanzata proposta di foglio di via obbligatorio. Analogo provvedimento è stato richiesto per quattro napoletani, due uomini e due donne tra i 40 e i 50 anni, sorpresi a bordo di un’utilitaria. I quattro, già noti alle forze dell’ordine, avevano dichiarato di essere volontari impegnati in una raccolta fondi per i bisognosi, circostanza poi rivelatasi del tutto falsa.