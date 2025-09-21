NAPOLI (rgl) – Un corteo colorato di oltre 1200 Vespa ha invaso pacificamente le strade di Napoli in occasione del ventennale del Vespa Club Napoli, celebrato con una grande parata che, dalla Rotonda Díaz a Posillipo, ha attraversato i luoghi più iconici della città, offrendo scorci spettacolari sul Golfo. L’evento ha richiamato appassionati da tutta Italia – isole comprese – oltre che da Francia, Croazia, Germania, Ungheria e dalla regione dell’Istria, a testimonianza del richiamo internazionale dell’iniziativa. Presenti Vespe d’epoca e modelli iconici: dalle rarissime “faro basso” degli anni ’40, alle intramontabili “Cinquanta Special”, passando per le GS anni ’60, le Sprint Veloce degli anni ’70, fino al celebre PX e alle moderne Vespa degli anni 2000. “Una giornata incredibile, fatta di emozioni e di spirito di condivisione. Napoli è questo, e lo stiamo dimostrando oggi con questa cornice cinematografica e con la splendida accoglienza che la città ci sta offrendo”, ha dichiarato Ferdinando Chianese, presidente del Vespa Club Napoli e organizzatore dell’iniziativa. L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, è stato un’occasione di festa, cultura e passione per le due ruote, e ha ribadito lo storico legame tra la città partenopea e la Vespa, simbolo di italianità e stile senza tempo.