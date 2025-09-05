SALERNO (rgl) – Dietro il fascino delle vacanze in Costiera Amalfitana e nel Cilento, talvolta si nasconde un lato oscuro fatto di evasione fiscale, abusivismo e truffe ai danni dei turisti. Per questo la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato, in concomitanza con l’estate, i controlli sulle locazioni turistiche, rispondendo anche alle esigenze emerse nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura. Il piano d’azione, che ha previsto un monitoraggio mirato grazie all’incrocio di banche dati fiscali, portali online e social network, ha portato a 68 controlli già risultati irregolari e ad altri 49 tuttora in corso. Solo nelle prime verifiche è emersa evasione fiscale per oltre 100mila euro di redditi sottratti al fisco. Le Fiamme Gialle hanno individuato operatori del settore completamente sconosciuti al fisco, privi di partita Iva e inadempienti agli obblighi di sicurezza, sanità pubblica e versamento di tributi locali. Accertate anche 34 violazioni relative al Codice Identificativo Nazionale, introdotto quest’anno per censire le strutture ricettive. I controlli hanno inoltre fatto emergere casi di lavoro nero, l’omesso versamento del canone Rai e dei diritti Siae, oltre alla mancata comunicazione degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto dal Tulps.