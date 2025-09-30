Costringeva la compagna 16enne a prostituirsi: arrestato 40enne

GIUGLIANO (rgl) – Un nuovo, inquietante episodio di sfruttamento della prostituzione minorile scuote l’area nord di Napoli e il litorale domizio. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di circa 40 anni, gravemente indiziato del reato di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” – riguarda fatti commessi tra marzo e giugno 2025, tra Giugliano in Campania e Castel Volturno. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe sistematicamente indotto la propria compagna, una ragazza di appena 16 anni, a prostituirsi. Non solo: si sarebbe occupato di procacciare i clienti, organizzando gli incontri in luoghi appartati e persino in camere di hotel, trattenendo per sé i profitti derivanti dallo sfruttamento.