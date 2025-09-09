martedì, Settembre 9, 2025
Crack, cocaina e cobret in casa: tre arresti e una denuncia della polizia nel Casertano

CampaniaCasertaCronaca
CASERTA (rgl) – La lotta allo spaccio non conosce tregua nel Casertano. In due distinti interventi, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, di età compresa tra i 21 e i 49 anni, e denunciato una donna di 39 anni, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal commissariato di Marcianise. Il primo episodio si è verificato proprio a Marcianise, dove gli agenti hanno sorpreso due uomini mentre cedevano piccoli involucri a giovani passanti. I poliziotti sono subito intervenuti: addosso a uno dei due sono state trovate 15 dosi di eroina, mentre nell’abitazione dell’altro è stata rinvenuta una “pietra” di eroina, il cosiddetto “cobret”, dal peso di oltre 30 grammi, insieme a un bilancino di precisione, bustine in cellophane, un tagliere e circa 400 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per entrambi sono scattate le manette, con il trasferimento alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La compagna di uno dei due, una 39enne di Capodrise, è stata invece denunciata per concorso. Un secondo intervento ha portato all’arresto di un 21enne, fermato durante un controllo a bordo della propria auto. Nascoste nel cruscotto, i poliziotti hanno rinvenuto circa 70 dosi di crack e cocaina, per un totale di oltre 20 grammi. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

