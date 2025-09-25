ROMA (alads-amda) – Dieci ore in più di tempo, ma soprattutto un segnale concreto di attenzione verso chi lotta ogni giorno contro la malattia. Dal 1° gennaio 2026, lavoratori affetti da gravi patologie e genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni potranno usufruire di dieci ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi. La novità è prevista dalla Legge numero 106 del 18 luglio 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio, che introduce un nuovo istituto di tutela valido per il settore pubblico e privato. Le ore potranno essere utilizzate per visite specialistiche, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, cure mediche ricorrenti e trattamenti terapeutici.

I beneficiari individuati dal legislatore sono i lavoratori affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, da malattie croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%, nonché i genitori di figli minori che versano nelle stesse condizioni sanitarie. La concessione dei permessi richiede la prescrizione del medico di base o di uno specialista operante in strutture pubbliche o private accreditate. Durante la fruizione delle ore aggiuntive, il lavoratore manterrà piena retribuzione, copertura contributiva figurativa e tutte le garanzie già previste dalla normativa per le patologie che richiedono terapie salvavita.

La definizione di “grave patologia” spetterà esclusivamente agli organi sanitari competenti, chiamati ad attestare non solo la natura e la gravità della condizione, ma anche la necessità di cure salvavita o trattamenti con effetti invalidanti, temporanei o parziali. Con questa misura, il legislatore amplia il quadro delle tutele per la salute e la dignità dei lavoratori fragili, introducendo uno strumento uniforme e di immediata applicazione dal 2026. Una norma che mira a conciliare le esigenze di cura con la continuità lavorativa, nel segno del principio di non discriminazione e del sostegno alle famiglie che affrontano situazioni di particolare difficoltà.