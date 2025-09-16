CASERTA (rgl) – Un’officina fantasma nel cuore di Curti: nascosta tra le mura di un’abitazione privata, funzionava come una vera e propria autocarrozzeria, ma senza alcuna autorizzazione e con montagne di rifiuti pericolosi abbandonati ovunque. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di San Prisco insieme al carabinieri forestali di Caserta, durante un servizio mirato al contrasto dei reati ambientali. Nel cortile di proprietà di un 51enne del posto, i militari hanno trovato un’area di circa 400 metri quadrati trasformata abusivamente in officina meccanica. I controlli hanno permesso di accertare che l’attività veniva svolta senza alcun rispetto delle normative di settore e, soprattutto, in totale violazione delle disposizioni ambientali. Sul posto sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi: oli esausti, batterie al piombo, pneumatici usurati e residui delle lavorazioni meccaniche, accumulati senza alcuna precauzione. L’intera area è stata sequestrata e il 51enne deferito in stato di libertà per abbandono e gestione illecita di rifiuti pericolosi. Reati che non solo comportano sanzioni amministrative, ma che prevedono anche conseguenze penali, a dimostrazione della gravità delle condotte contestate.