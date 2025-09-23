martedì, Settembre 23, 2025
CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Notte di terrore a Castellammare di Stabia, dove un 78enne è stato arrestato per incendio doloso e lesioni personali. L’uomo, residente in via Brambilla, avrebbe cosparso di liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano per poi darle fuoco. Secondo una prima ricostruzionepare che le vittime del quinto piano “disturbassero” l’uomo. A salvare la famiglia, svegliata di soprassalto dai rumori, è stata la prontezza degli stessi residenti che, con enorme difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero. Tra le persone coinvolte una 38enne incinta, che ha riportato ustioni ai piedi con una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno confermato l’origine dolosa dell’incendio. I carabinieri della compagnia stabiese, nel corso delle indagini, hanno sequestrato una tanica contenente benzina trovata nell’abitazione dell’uomo, un coltello che teneva addosso e un accendino ritenuto compatibile con l’innesco. Il 78enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.

