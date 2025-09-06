CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – La fine dell’estate non segna alcuna tregua nella lotta al narcotraffico e alla criminalità nei Monti Lattari e nell’area stabiese. Con l’operazione “Continuum Bellum 3”, i carabinieri hanno messo a segno una serie di interventi mirati che hanno portato ad arresti e sequestri di droga, armi e materiale rubato. A Gragnano, un 37enne è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni. L’indagine è partita da un terreno isolato in località Caiazzo, a Casola di Napoli, dove i militari hanno scoperto tre piazzole coltivate a canapa indiana, con circa 150 piante già in fase di fioritura. La perquisizione in casa dell’uomo ha rivelato un vero deposito di droga: 40 chili di canapa essiccata, oltre mezzo chilo di marijuana già suddiviso in 140 bustine pronte per lo smercio, due bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento. Non solo: i carabinieri hanno rinvenuto anche sei proiettili calibro 38. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Parallelamente, a Castellammare di Stabia, i militari hanno passato al setaccio l’area dell’“ex aranciata Faito”, da tempo considerata una delle piazze di spaccio più attive della città. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati 2,5 grammi di marijuana, altrettanti di crack e una pistola ad avancarica con innesco a pietra focaia. Non solo stupefacenti: recuperate anche cinque stufe a gas del tipo “fungo”, risultate rubate, una delle quali già restituita al legittimo proprietario.