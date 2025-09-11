AVELLINO (rgl) – Dai giocattoli ai detergenti per l’infanzia, passando per articoli di bigiotteria e accessori per la casa: sugli scaffali di un esercizio commerciale di Avellino era possibile trovare di tutto, ma senza le necessarie garanzie di sicurezza. La Guardia di Finanza del capoluogo irpino ha sequestrato circa 6.000 prodotti risultati non conformi al “Codice del Consumo” (D. Lgs. 206/2005), privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana e potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto dei più piccoli. Il blitz è stato condotto dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, che hanno passato al setaccio l’attività, rilevando la libera vendita di articoli di chincaglieria, telecamere, bomboniere, portachiavi per bambini, oltre a detergenti e deodoranti destinati all’infanzia. Molti dei prodotti erano sprovvisti di informazioni essenziali come i materiali impiegati, l’eventuale presenza di sostanze nocive e i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea.