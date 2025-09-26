CASORIA (rgl) – Un salone di bellezza trasformato in punto di spaccio. Non è la trama di una fiction, ma quanto hanno scoperto ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Casoria, che hanno arrestato il titolare di un negozio di acconciature. L’uomo, un 49enne incensurato di Casavatore, avrebbe usato il retrobottega della sua attività per smerciare marijuana ai clienti più fidati. Le prime voci su un presunto giro di droga celato dietro l’attività di parrucchiere erano già arrivate da tempo ai militari. I sospetti hanno trovato conferma durante un blitz fulmineo: tra forbici, phon e clienti ignari, i carabinieri hanno rinvenuto 69 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il barbiere è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.