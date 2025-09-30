NAPOLI (rgl) – Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. È giunto nella notte dall’area di guerra della Striscia di Gaza insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, grazie a un corridoio sanitario coordinato dall’Unità di Crisi della Farnesina, con il supporto della Cross di Pistoia. All’aeroporto di Ciampino ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro, che ha trasferito il piccolo e la sua famiglia presso l’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon. Qui Zakaria è stato subito accolto dal personale sanitario e sottoposto alle prime visite mediche. Il bambino è ricoverato, insieme alla mamma, presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale e Dermo-immuno-reumatologia, dove sono in corso tutti gli accertamenti clinici necessari per definire il percorso diagnostico e terapeutico. Il padre e gli altri quattro familiari saranno ospitati negli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione Santobono Pausilipon, che segue da vicino l’accoglienza e il sostegno alla famiglia. La Regione Campania ha monitorato tutte le fasi del delicato trasferimento.

“Zakaria è un bambino nato durante la guerra e presenta problemi di accrescimento. Il nostro compito ora è garantirgli tutte le cure e il sostegno necessari, insieme alla vicinanza umana che meritano lui e i suoi familiari”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon. “Siamo orgogliosi per quanto sta facendo la Regione con il suo impegno costante per la pace e per l’aiuto concreto che le nostre strutture sanitarie stanno dando soprattutto ai bambini. Proprio oggi diamo anche il benvenuto all’ambasciatrice in Italia della Palestina, che arriva al Santobono e al Monaldi a testimonianza della vicinanza e della solidarietà di Napoli e della Campania nei confronti della Palestina”, ha aggiunto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Con l’arrivo di Zakaria, salgono a otto i bambini provenienti dalla Striscia di Gaza accolti e curati al Santobono negli ultimi mesi, confermando l’impegno costante dell’ospedale pediatrico campano nell’offrire assistenza a piccoli pazienti provenienti da aree di crisi.