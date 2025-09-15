NAPOLI (rgl) – Con l’inizio dell’anno scolastico migliaia di studenti tornano tra i banchi, ma la fotografia della scuola pubblica in Campania resta preoccupante. Secondo il report nazionale “Ecosistema Scuola”, giunto alla XXV edizione e presentato da Legambiente, la regione registra ancora gravi carenze in sicurezza edilizia, sostenibilità ambientale e servizi scolastici. L’indagine 2024 ha coinvolto 427 edifici scolastici – tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado – distribuiti nei comuni capoluogo di Avellino, Benevento e Napoli, per una popolazione scolastica di oltre 100mila studenti.

Sicurezza edilizia: una lacuna preoccupante – Solo il 12% degli edifici dispone del certificato di agibilità, mentre il collaudo statico è presente in appena l’11,7% dei casi. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, il dato è migliore, con il 64% degli edifici certificati. Sul fronte sismico, tra i 427 edifici posti in zona 1 o 2, solo 71 (16%) risultano progettati o adeguati alla normativa tecnica antisismica, e in cinque anni solo il 2,4% degli edifici ha subito interventi di adeguamento. Particolarmente critico è lo stato dei solai: solo il 40% degli edifici ha beneficiato di indagini diagnostiche negli ultimi cinque anni e appena il 15% ha visto interventi di messa in sicurezza.

Sostenibilità e servizi ancora carenti – Nessun edificio ha subito interventi di efficientamento energetico significativo e solo il 7% utilizza fonti rinnovabili. La certificazione energetica riguarda il 12,6% degli edifici, con nessuno in classe A e il 65% collocato nelle ultime tre classi (E, F, G). Sul fronte dei servizi, il tempo pieno è attivo nel 42% delle classi, la mensa nel 64% degli edifici, mentre solo il 22,5% degli impianti sportivi è accessibile in orario extrascolastico nel Mezzogiorno.

Dati capoluogo per capoluogo

Avellino: 21 edifici, tutti con collaudo statico e verifica sismica; 18 con certificato di agibilità. Sei edifici con fonti rinnovabili, tutti con raccolta differenziata, impianti sportivi disponibili ma non accessibili extra-orario, wifi presente in tutti.

Benevento: 19 edifici, solo 3 con collaudo statico e certificato agibilità; cinque edifici con prevenzione incendi. 17 edifici hanno subito manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni, nove necessitano di interventi urgenti. Raccolta differenziata in tutti, 11 edifici con solare fotovoltaico.

Napoli: 337 edifici, il 95% adeguati alla normativa antisismica; collaudo statico solo in 20 edifici, certificato agibilità in 25. 125 edifici hanno subito indagini sui solai, 45 interventi di messa in sicurezza. 220 edifici necessitano di manutenzione urgente; impianti sportivi presenti in 175 edifici, ma solo 53 accessibili extra-orario. WiFi presente nel 28% degli edifici, rete cablata nel 52%.

Caserta e Salerno non hanno fornito dati utili o risposte sufficienti.

Legambiente: un appello alla responsabilità politica – “Dal nostro monitoraggio emerge una scuola pubblica fragile in sicurezza, manutenzione, sostenibilità e servizi – commenta Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania –. Il quadro generale resta critico e non può essere letto solo come bilancio tecnico. È una chiamata politica alla responsabilità: serve una strategia nazionale per l’edilizia scolastica pubblica, fondata su equità, continuità e visione. La scuola è il primo presidio di cittadinanza e riflette la qualità democratica di un Paese”.