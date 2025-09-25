EBOLI (rgl) – “Il concorso è stato interrotto per ragioni di trasparenza perché circolavano dappertutto voci sulla compravendita dei posti”. Con queste parole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha motivato la decisione di sospendere la selezione per Operatori Socio-Sanitari (Oss), parlando a margine dell’inaugurazione dell’ExpoSele 2025 a Eboli. Il governatore ha spiegato che “siccome abbiamo verificato che la società incaricata di fare i quiz li aveva preparati una settimana prima del concorso, questa cosa era molto sospetta”. Per questo motivo, è stato deciso un cambio di regole: “Abbiamo dato indicazione ai dirigenti dell’Asl di Salerno e Napoli 1 che curano questo concorso di far fare i quiz la sera prima della prova concorsuale. La busta chiusa deve essere consegnata ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza e aperta la mattina del concorso”. L’obiettivo, ha ribadito De Luca, è quello di impedire ogni tentativo di illecito: “Non si devono vendere i posti a diecimila, quindicimila euro. Finché ci sto io, porcherie clientelari non se ne fanno”. Il concorso non viene annullato ma proseguirà “con queste caratteristiche e con il controllo di Carabinieri e Guardia di Finanza”.