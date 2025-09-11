CASORIA (rgl) – Prima la furia contro la cassa di un esercizio commerciale, poi la colluttazione con i poliziotti e infine l’arresto: è questa la sequenza degli eventi che, nella notte di ieri a Casoria, ha visto protagonista un 30enne napoletano già con precedenti di polizia. Gli agenti dei commissariati di Afragola e di Frattamaggiore, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti sulla via strada statale Sannitica a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa: un uomo in stato di escandescenza aveva creato scompiglio all’interno di un esercizio commerciale. Sul posto, una guardia giurata addetta alla sicurezza ha riferito ai poliziotti che poco prima aveva tentato di fermare il 30enne, il quale si era introdotto dietro la cassa per poi devastarla con calci e pugni. Gli agenti, dopo una colluttazione e non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo. Privo di documenti, ha fornito generalità che gli accertamenti successivi hanno rivelato essere false. Il 30enne è stato arrestato per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità, danneggiamento, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.