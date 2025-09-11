NOLA (rgl) – Un invito a tornare all’essenziale, portando la luce del Vangelo “nelle vene dell’umanità” del territorio. Con questo spirito la Chiesa di Nola si prepara ad aprire il nuovo anno pastorale con il tradizionale Convegno diocesano, che si terrà domani, venerdì 12 settembre, e sabato 13 settembre, attorno al tema “Missionari per portare Cristo nelle vene dell’umanità del nostro territorio”. La riflessione sarà guidata da monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana, che accompagnerà i partecipanti a partire dal versetto conclusivo del Vangelo di Marco (“…allora essi partirono e predicarono dappertutto…”) e dall’invito di papa Leone XIV ai vescovi italiani lo scorso giugno. “Il nostro territorio ci chiede di avere il coraggio di annunciare il Vangelo… È Cristo la nostra bussola”, ha sottolineato il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, rimarcando l’impegno missionario delle comunità come risposta concreta alle sfide sociali e spirituali del presente. Il programma della due-giorni prevede per venerdì 12 settembre, alle 18:30 in Cattedrale, la Liturgia della Parola presieduta dal vescovo Marino, seguita dall’intervento di monsignor Di Donna. Sabato 13 settembre, invece, i Consigli pastorali parrocchiali, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e le Equipe diocesane si confronteranno nei Tavoli di lavoro presso l’Istituto Santa Chiara, a partire dalle piste di riflessione offerte dal relatore.