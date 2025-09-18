BOLOGNA (rgl) – Una maxi-operazione della Guardia di Finanza smaschera un sistema di “diplomi facili” che coinvolgeva scuole paritarie tra Emilia-Romagna, Marche e Campania, nel Nolano. Nella mattinata odierna, i finanzieri del comando Provinciale di Bologna, con la collaborazione dei reparti di Firenze, Macerata, Civitavecchia, Fermo e Nola, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari disposta dal gip del tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, nei confronti di dieci persone ritenute al centro di un’organizzazione criminale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha riguardato l’attività didattica dell’anno scolastico 2023-2024 di un noto centro studi bolognese, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità. Secondo quanto emerso, gli studenti potevano ottenere il diploma previo pagamento di circa 6.000 euro, grazie alla compiacenza di scuole paritarie nelle Marche e in Campania, vere e proprie “diplomifici”. Le indagini hanno ricostruito un sistema ben organizzato, che comprendeva: broker che promuovevano gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti; produzione di false attestazioni Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) per l’ammissione agli esami; creazione di false autodichiarazioni di domicilio in comuni campani; redazione dei compiti scritti senza indicazione della data, per consentire una gestione flessibile delle presenze epreparazione di pagelle contenenti attestazioni false firmate dai dirigenti scolastici coinvolti. In esecuzione delle indagini, il gip ha disposto il sequestro preventivo del centro scolastico bolognese, di una sede locale a Firenze, di una scuola paritaria nella provincia di Napoli e di una società con sede a Bologna. Inoltre, è stato sequestrato preventivamente un importo pari a 90.000 euro.