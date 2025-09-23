SANT’ANTIMO (rgl) – Diplomi venduti come merce di lusso, senza mai aprire un libro né varcare la soglia di una classe. È quanto emerso dall’inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha travolto un istituto scolastico paritario di Sant’Antimo. Notificati avvisi di conclusione indagini al preside, al vice preside, a diversi docenti e a ben 51 persone complessivamente, per lo più studenti. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle di Frattamaggiore, durante l’anno scolastico 2023/2024 sarebbe stato attivato un meccanismo illecito quanto redditizio: rette da 5mila euro l’anno – fino a 25mila per un diploma “facile” – per ottenere il titolo di studio senza mai frequentare. In cambio, non solo la promozione, ma addirittura voti superiori al 70/100, del tutto scollegati da meriti e presenze. Le indagini hanno rivelato come i docenti attestassero falsamente la presenza degli studenti a lezione, mentre in realtà molti di loro risultavano altrove, in città come Milano, Bologna, o persino al Brennero, dove erano stati fermati ai controlli delle forze dell’ordine. Proprio l’incrocio dei registri scolastici con i database di polizia ha fatto emergere l’inganno. Il reato contestato è falso ideologico, che potrebbe avere pesanti conseguenze giudiziarie e disciplinari per i responsabili.