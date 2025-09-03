MADDALONI (rgl) – Un grido d’aiuto al 112 ha interrotto quello che per un’anziana disabile di Maddaloni era diventato un vero incubo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti ieri, 2 settembre, in un’abitazione della città, arrestando una badante 49enne di origini moldave, accusata di maltrattamenti, furto, rapina, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. A lanciare l’allarme è stata la nuora della vittima, preoccupata per i comportamenti violenti della donna, da pochi giorni incaricata di assistere la suocera 81enne. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, la badante è apparsa in evidente stato di ebbrezza, inveendo contro l’anziana e opponendosi ai carabinieri con calci e pugni, dopo averli minacciati e ripresi col cellulare. La scena davanti agli occhi degli operatori è stata drammatica: l’anziana, seminuda e in lacrime, era seduta sulla sedia a rotelle, in precarie condizioni fisiche e psicologiche, con ecchimosi visibili sulle braccia. L’ispezione dei locali ha rivelato condizioni igienico-sanitarie degradanti: escrementi sul letto e sul pavimento, pannoloni sporchi accumulati in un secchio, chiaro segnale della totale assenza di cure. Dalle prime testimonianze è emerso che la badante costringeva la donna a restare a letto per ore e la picchiava quando chiedeva di essere aiutata ad alzarsi. A rendere ancora più grave la situazione, i carabinieri hanno trovato nella borsa della 49enne 270 euro in contanti e il cellulare dell’anziana, sottrattole per impedirle di contattare i familiari. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima. La badante è stata dichiarata in arresto e trasferita nel carcere femminile di Secondigliano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.