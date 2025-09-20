POMPEI (rgl) – Un sequestro crudele, messo in atto senza alcun motivo se non quello del “diletto”. È l’accusa che grava su due uomini finiti in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura. Le vittime della loro violenza: una persona con disabilità, incapace di difendersi, che sarebbe stata rapita, picchiata e costretta a subire umiliazioni indicibili. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Pompei, i fatti risalgono all’agosto 2024. La vittima sarebbe stata fermata in strada, costretta a salire in auto e condotta in un’abitazione privata, privata del cellulare e delle chiavi di casa, trattenuta per circa due ore e sottoposta a continue offese e maltrattamenti. All’interno della casa, l’orrore: i due indagati avrebbero gettato la persona disabile in una piscina, trattenendola con la forza nonostante non sapesse nuotare e urlasse disperatamente per chiedere aiuto. In quelle ore, oltre alle umiliazioni, avrebbe riportato diverse lesioni personali. Terminata la violenza, la vittima sarebbe stata abbandonata in un fondo agricolo. La Procura oplontina contesta ai due i reati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, sottolineando come abbiano agito “per motivi abietti e futili, con sevizie e crudeltà inutilmente inferte ad una persona disabile, approfittando della sua minorata capacità di difesa”. Per uno degli indagati, già detenuto nel carcere di Poggioreale per altro procedimento, l’ordinanza cautelare è stata notificata direttamente in cella.