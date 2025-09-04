SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Un terreno trasformato in discarica, tra rifiuti abbandonati e veicoli in disuso. È lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dei reati ambientali. A finire sotto i riflettori è stata una 33enne del posto, titolare di una rivendita di frutta, denunciata in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sul terreno, di circa 200 metri quadrati, i militari hanno rinvenuto oltre 20 metri cubi di rifiuti tra plastica e legno, tutti riconducibili all’attività commerciale della donna. Ma non solo. Tra i materiali di scarto giaceva anche un motocarro Piaggio Ape, completamente abbandonato, privo di targhe e numero di telaio, in evidente stato di degrado. Un simbolo silenzioso dell’incuria e dell’illegalità ambientale. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali danni ambientali e stabilire se vi siano ulteriori responsabilità.