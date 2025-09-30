NAPOLI (rgl) – La scuola come argine alla marginalità sociale e alla devianza. È questo il messaggio che il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha voluto ribadire ieri con una circolare indirizzata a tutti i sindaci dell’area metropolitana. L’invito è chiaro: rafforzare il monitoraggio e la segnalazione dei casi di evasione ed elusione scolastica, strumenti cruciali previsti dal cosiddetto “Decreto Caivano” per contrastare fenomeni che mettono a rischio il futuro dei minori e la coesione delle comunità. Il prefetto ha richiamato in particolare gli adempimenti previsti dall’articolo 114 del Testo Unico sull’istruzione, che obbliga i dirigenti scolastici a trasmettere entro ottobre i dati degli alunni soggetti all’obbligo scolastico, così da individuare tempestivamente i casi di mancata iscrizione o di frequenza discontinua. In caso di assenze ingiustificate protratte oltre i sette giorni, il Sindaco è chiamato a intervenire, prima con un’ammonizione ai genitori o ai responsabili legali, poi – se la situazione non si risolve – con la denuncia prevista dall’articolo 331 del codice di procedura penale. Un sistema che attribuisce ai sindaci un ruolo attivo non solo come autorità di pubblica sicurezza, ma anche come garanti della tutela dei più giovani. La sinergia tra amministrazioni locali e dirigenti scolastici, sottolinea la Prefettura, ha già prodotto risultati concreti: lo scorso anno la Direzione scolastica regionale ha registrato un incremento della frequenza media e una maggiore continuità nella partecipazione alle attività didattiche. Il percorso resta ancora lungo, ma la linea è tracciata. Il prefetto ha assicurato che l’attività di monitoraggio sarà costante e verrà discussa periodicamente al Tavolo istituito presso la Prefettura, con la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte.