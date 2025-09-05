AVELLINO (rgl) – Una passeggiata nei boschi che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa invece con un lieto fine. Un uomo di 73 anni, originario di Bisaccia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni dopo essere scomparso per ore durante un’escursione alla ricerca di funghi sulle montagne di Montella. L’anziano era partito all’alba, intorno alle 5:30, insieme al nipote, addentrandosi nei boschi in località Chiavolella. Nel pomeriggio, però, il nipote era rientrato da solo al punto di partenza, senza riuscire più a rintracciare lo zio. Dopo ripetuti tentativi falliti di contattarlo, ha lanciato l’allarme. Le operazioni sono scattate immediatamente grazie alla segnalazione al Soccorso Alpino, che ha coinvolto i Vigili del Fuoco. Il comando provinciale di Avellino ha disposto l’intervento del distaccamento locale di Montella, supportato dal nucleo elicotteri del reparto di Pontecagnano, che ha sorvolato a lungo l’area boschiva. Determinante l’impegno delle squadre di terra dei Vigili del Fuoco, che dopo ore di ricerche hanno individuato il 73enne in una zona impervia ma raggiungibile. L’uomo, provato ma cosciente e in discrete condizioni di salute, è stato accompagnato a valle e affidato al 118, che ha escluso la necessità del ricovero. Alle operazioni hanno partecipato, in stretta sinergia, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella e personale sanitario del 118. Una mobilitazione che ha garantito un intervento rapido ed efficace. Al momento del ritrovamento, l’uomo ha voluto ringraziare uno per uno i soccorritori. Con lui, intatto, anche il cesto dei funghi raccolti. Il miglior lieto fine possibile.