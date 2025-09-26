SOLOFRA (rgl) – Dolore, rigidità, spasmi muscolari e difficoltà nei movimenti: per chi convive con la spasticità, anche gesti semplici come camminare, alzarsi o vestirsi possono trasformarsi in una sfida quotidiana. Per rispondere a questa esigenza, l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati di Avellino” ha inaugurato al plesso “Agostino Landolfi” di Solofra un ambulatorio specialistico dedicato alla diagnosi e al trattamento della spasticità, patologia che colpisce migliaia di pazienti affetti da patologie neurologiche complesse. Il nuovo servizio, parte dell’Unità operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale diretta da Giovanni Panariello, rappresenta un punto di riferimento per persone con ictus, lesioni midollari, sclerosi multipla, traumi cranici e paralisi cerebrali infantili. “La spasticità è un disturbo motorio causato da un danno al sistema nervoso centrale – spiega Panariello – che provoca un aumento anomalo del tono muscolare, con spasmi involontari, affaticamento, retrazioni muscolo-tendinee e difficoltà nei movimenti volontari, incidendo significativamente sull’autonomia e sul benessere psicofisico”. Secondo dati recenti, la spasticità colpisce fino al 40% dei pazienti post-ictus e oltre il 60% dei bambini con paralisi cerebrale infantile. L’ambulatorio offre percorsi personalizzati che possono comprendere farmacoterapia, infiltrazioni eco-guidate di tossina botulinica, elettrostimolazione e fisioterapia, a partire da una valutazione clinica approfondita. Con questa iniziativa, l’azienda ospedaliera “Moscati” rafforza il proprio impegno nella medicina riabilitativa avanzata, garantendo ai pazienti un approccio multidisciplinare e strumenti all’avanguardia per affrontare una patologia complessa. L’ambulatorio è situato al piano terra del plesso “Landolfi” di Solofra, e le prenotazioni possono essere effettuate tramite CUP-ticket, agli sportelli o online attraverso il portale Sinfonia della Regione Campania.