AFRAGOLA (rgl) – Un incendio, una donna avvolta dalle fiamme, un figlio presente in casa. Sembrava una tragedia domestica, l’ennesimo dramma della disperazione. Invece, dietro quelle fiamme si nascondeva un orrore ancora più agghiacciante: la verità, emersa dopo mesi di indagini, racconta un delitto. Ad Afragola, i carabinieri hanno arrestato Giuseppe G., 37 anni, accusato di aver provocato volontariamente l’incendio che il 31 luglio 2023 devastò l’abitazione di famiglia e ridusse in fin di vita la madre, Vincenza Russo, 61 anni. La donna, ricoverata con ustioni di terzo grado sul 45% del corpo, è morta due settimane più tardi, il 15 agosto, dopo una lunga agonia. Quel giorno, quando i vigili del fuoco entrarono nell’appartamento, trovarono la donna già devastata dalle fiamme e il figlio che dichiarava di aver tentato di salvarla. Una prima ipotesi parlò addirittura di suicidio. Ma i rilievi tecnici, le testimonianze raccolte e gli accertamenti medico-legali coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, diretta da Anna Maria Lucchetta, hanno ribaltato completamente lo scenario: secondo gli investigatori, fu proprio il figlio a cospargere la madre di alcol e ad appiccare il fuoco con un accendino. Le indagini dei carabinieri della stazione di Afragola hanno messo in luce un rapporto definito “tossico e morboso” tra madre e figlio. Alla base del gesto, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stata la difficoltà del 37enne ad accettare la nuova relazione sentimentale della madre. La ricostruzione parla di un’azione tanto lucida quanto atroce: Giuseppe avrebbe chiuso la porta d’ingresso a chiave per impedire a chiunque di intervenire, avrebbe dato fuoco alla donna e si sarebbe poi seduto sul divano, mentre le urla della madre squarciavano l’appartamento. La gravità del quadro probatorio ha convinto il gip del Tribunale di Napoli Nord a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le aggravanti della crudeltà e del vincolo di parentela. L’uomo è stato anche sottoposto a una consulenza psichiatrica: pur essendo affetto da schizofrenia paranoidea, compensata da anni di cure farmacologiche, è stato dichiarato capace di intendere e di volere.