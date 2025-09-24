BACOLI (rgl) – Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e migliaia di euro nascosti dentro matriosche. È lo scenario inquietante emerso a Bacoli, dove i carabinieri hanno arrestato un ausiliare del traffico di 32 anni, incensurato, trasformato – secondo gli investigatori – in un punto di snodo per lo spaccio di droghe tradizionali e sintetiche nell’area flegrea. L’operazione è scattata in via Dragonara, durante un servizio antidroga mirato, avviato dopo le segnalazioni su movimenti sospetti e il dilagare della ketamina tra giovanissimi. I militari hanno fermato il 32enne mentre si trovava con altri ragazzi nei pressi di un bar. In tasca gli è stata trovata marijuana, ma i controlli non si sono fermati lì. La perquisizione nella sua abitazione ha fatto emergere un primo indizio: oltre 37mila euro in contanti, occultati in una scatola di sigarette e dentro alcune matriosche. Di fronte a quella scoperta, l’uomo ha ammesso di custodire altra droga in un secondo appartamento in disuso. Qui i carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio deposito: 24 grammi di cocaina, quasi un chilo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, 56 grammi di ketamina e altre dosi già pronte, oltre a 581 pillole di ecstasy e 17 dosi di cocaina rosa, la sostanza psichedelica considerata una “droga di lusso”. Nel covo anche bilancini e materiale per il confezionamento. Il 32enne è stato arrestato e trasferito in carcere. L’operazione segue di poche ore l’arresto, a Grumo Nevano, di un operatore ecologico incensurato trovato con cocaina rosa e ketamina: un doppio segnale, per gli investigatori, di come lo spaccio stia coinvolgendo figure apparentemente insospettabili.