MADDALONI (rgl) – Una notte di intensa attività quella appena trascorsa per i carabinieri della compagnia di Maddaloni, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione e dei reati predatori. Due uomini sono stati arrestati in esecuzione di provvedimenti di espiazione detentiva: un 36enne di San Felice a Cancello, condannato a 4 anni, 10 mesi e 28 giorni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e un 58enne di Maddaloni, che sconterà 2 anni e 6 mesi presso la propria abitazione per lo stesso reato. Nel corso dello stesso servizio, altre sette persone sono state denunciate a piede libero per diversi reati, tra cui evasione, furto aggravato e appropriazione indebita di un veicolo. Nel corso del medesimo servizio altre 7 persone sono state denunciate in stato di libertà per diversi reati. Un 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; un 28enne di San Nicola la Strada, per appropriazione indebita di una Fiat 500 X, di proprietà di una società di noleggio; un 29enne di Santa Maria a Vico per evasione; un 53enne di San Felice a Cancello per evasione; una 38enne di Maddaloni per evasione; un 41enne di Montesarchio per furto aggravato ai danni del negozio di Maddaloni; un 21enne di San Felice a Cancello sorpreso in Arienzo nonostante l’attuale sottoposizione al divieto di ritorno nel comune. Sul fronte della droga, tre uomini sono stati segnalati alla Prefettura di Caserta per possesso di sostanze stupefacenti: hashish e cocaina per un totale di oltre 5 grammi complessivi. Le attività di controllo hanno incluso anche la verifica della sicurezza stradale: 102 veicoli e 157 persone controllate, con 9 contravvenzioni elevate, 6 auto sequestrate e 5 carte di circolazione ritirate. Sono state effettuate tre perquisizioni domiciliari e nove controlli personali o veicolari, oltre alla verifica di sei soggetti sottoposti a misure restrittive.