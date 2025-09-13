SANT’ANTIMO (rgl) – Una parete che nasconde vani, uno dentro l’altro, come una matrioska. E dietro quei passaggi segreti, una piccola serra artigianale di cannabis e un ingente quantitativo di droga. È la scoperta dei carabinieri della stazione di Scampia, che a Sant’Antimo hanno arrestato Andrea P., 37enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 10 piantine di marijuana in vaso e, nel giardino, un esemplare della stessa specie alto quasi tre metri. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando gli investigatori hanno individuato un ingegnoso nascondiglio ricavato nello scheletro di una cucina in muratura ancora in costruzione: lì erano occultati oltre mezzo chilo di crack, quattro chili di hashish e quasi 900 grammi di marijuana. Un bottino dal peso complessivo di diversi chili, che conferma l’abilità del 37enne nel creare nascondigli sofisticati, ma non abbastanza per sfuggire al fiuto e all’esperienza dei carabinieri. Per lui sono scattate le manette: dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.