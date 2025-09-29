SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – Un movimento improvviso, un tentativo di fuga e la prontezza degli agenti: così, in pochi istanti, una normale operazione di controllo del territorio si è trasformata in un arresto per spaccio. È accaduto nella serata di ieri a San Giuseppe Vesuviano, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati al traffico di droga. L’operazione rientra nei servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno dello spaccio. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato un uomo fermo a bordo di uno scooter in via Ungaretti, all’angolo con piazza Mercato. Alla vista della volante, il sospetto ha tentato di allontanarsi rapidamente, attirando ancora di più l’attenzione dei poliziotti che lo hanno immediatamente bloccato. La perquisizione ha rivelato la natura del nervosismo: addosso all’uomo sono stati rinvenuti sei involucri di hashish e 180 euro in banconote di vario taglio. Ma la scoperta più consistente è arrivata dallo scooter: nel vano sottosella erano nascosti altri sedici involucri della stessa sostanza, per un totale di circa cinquanta grammi. Il controllo è poi proseguito presso l’abitazione del 45enne. Qui, gli agenti hanno trovato due ulteriori involucri di marijuana, un coltello, un taglierino e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Di fronte all’evidenza, per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.