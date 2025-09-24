GRAZZANISE (rgl) – Sei divieti di accesso ai luoghi della movida per chi trasformava le strade in piazze di spaccio. È la misura adottata nel mese di settembre dal questore della provincia di Caserta, che ha emesso altrettanti provvedimenti di “daspo urbano” nei confronti di persone di età compresa tra i 24 e i 51 anni. Il provvedimento nasce a seguito di una articolata indagine dei carabinieri della stazione di Grazzanise, che ha portato alla denuncia di più persone, alcune già raggiunte da misure cautelari, ritenute responsabili – in concorso tra loro – di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle attività investigative è emerso che lo scambio di droga avveniva nei pressi di pubblici esercizi e luoghi di aggregazione giovanile, trasformando zone frequentate da famiglie e ragazzi in veri e propri snodi dello spaccio. Acquisiti gli atti, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha valutato la gravità delle condotte e, per prevenire episodi futuri, ha deciso di applicare il daspo urbano, che impedirà ai destinatari di accedere a luoghi di pubblico intrattenimento per un periodo massimo di due anni.