ERCOLANO (rgl) – Un gioiello unico del mondo romano torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Questa mattina, le Terme Suburbane di Ercolano, considerate il complesso termale meglio conservato dell’intero Impero, sono state riaperte eccezionalmente al pubblico in una formula inedita: la visita al cantiere di restauro in corso. Ambienti, chiusi da oltre vent’anni, dove si possono ammirare da vicino non solo i mosaici, gli stucchi e i pavimenti marmorei che hanno reso celebri le terme, ma anche le attività quotidiane di conservazione condotte dagli esperti. Un modo nuovo di vivere il patrimonio: non soltanto contemplazione, ma conoscenza diretta del lavoro che consente di preservarlo. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del Parco Archeologico di Ercolano e neo direttore del Mann, ed è resa possibile grazie alla storica collaborazione pubblico-privato con il Packard Humanities Institute, che da oltre vent’anni sostiene gli interventi di tutela sul sito vesuviano. “Aprire un cantiere significa aprire un dialogo con i cittadini – ha dichiarato Sirano –. Vogliamo che i visitatori comprendano non solo la straordinaria bellezza di questi ambienti, ma anche l’impegno e la cura necessari a restituirli al futuro”. Costruite in età augustea come bagno privato della prestigiosa famiglia dei Nonii Balbi e successivamente aperte alla comunità, le Terme Suburbane conservano elementi eccezionali: porte lignee originali, rarissime nel mondo romano, decorazioni parietali in stucco e pittura di altissima qualità, pavimenti marmorei policromi, il sistema di riscaldamento “a samovar”, unico per stato di conservazione. Dal frigidarium con mosaici e affreschi al tepidarium decorato da figure in stucco di guerrieri, fino al calidarium con piscina riscaldata, ogni ambiente racconta un capitolo della vita quotidiana e del culto del benessere nella città vesuviana.

ORARI E MODALITA’ DI VISITA – Dal 14 settembre al 12 ottobre 2025: sabato e domenica dalle 9 alle 18, con turni a cadenza oraria. Dal 18 ottobre 2025: sabato e domenica dalle 9 alle 16, sempre con turni a cadenza oraria. Le visite sono accessibili esclusivamente con biglietto aggiuntivo, acquistabile: online (ercolano.cultura.gov.it – ercolano.coopculture.it), tramite call center (+39 081 0106490, lun–sab ore 9–17), in biglietteria del Parco, fino a esaurimento posti. Il ricavato dei biglietti sarà destinato a sostenere i restauri in corso.