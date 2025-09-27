Ercolano, paura a piazza Pugliano: 20enne colpito con più coltellate

ERCOLANO (rgl) – Notte di sangue a Ercolano. Un giovane di 20 anni, incensurato, è stato accoltellato più volte e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in osservazione con una prognosi di 30 giorni. L’episodio sarebbe avvenuto a piazza Pugliano, cuore della città vesuviana, dove – secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti – la vittima sarebbe stata aggredita da un suo coetaneo per motivi non ancora chiariti. Colpito con diversi fendenti in più parti del corpo, il giovane è riuscito a ricevere soccorso e a raggiungere il pronto soccorso, dove i sanitari hanno riscontrato ferite da taglio multiple ma non letali. Sul caso indagano i carabinieri di Ercolano.