OTTAVIANO (rgl) – Era uscito di casa per una passeggiata nei campi alla ricerca di funghi, come faceva spesso. Ma quella che doveva essere una tranquilla uscita si è trasformata in tragedia. Angelo Cutolo, 78 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri in un terreno non lontano dalla sua abitazione a Ottaviano. A lanciare l’allarme è stato il figlio, preoccupato dal mancato rientro del padre. Dopo essersi messo sulle sue tracce, lo ha trovato riverso a terra, con evidenti ferite sul corpo compatibili con morsi di animali. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza però riuscire a salvarlo. La salma è stata trasferita all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia disposta dalla Procura. Saranno gli esami medico-legali a stabilire se il 78enne sia morto in seguito all’aggressione da parte di animali — probabilmente cani randagi o cinghiali — oppure se il decesso sia sopraggiunto prima, per un improvviso malore, con i morsi inflitti successivamente. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.