Società “cartiere” sotto inchiesta: Finanza sequestra oltre 11 milioni tra Napoli e Caserta

NAPOLI/CASERTA (rgl) – Oltre 11 milioni di euro di crediti d’imposta sequestrati dalla Guardia di Finanza a 14 società tra Napoli e Caserta. I rappresentanti legali delle aziende coinvolte sono tutti indagati per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, a seguito di un decreto di sequestro preventivo “impeditivo” emesso dal giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura locale, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni. Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Capua, hanno smascherato un meccanismo fraudolento ormai consolidato, basato sulla creazione di “società cartiere”. Queste realtà fittizie acquisivano brevetti inesistenti da altre società cartiere o prossime al fallimento e li utilizzavano per ottenere crediti d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno. Tali crediti, sfruttabili in compensazione fiscale, venivano poi trasferiti ad altri operatori economici attraverso cessioni di rami d’azienda o fatture per operazioni inesistenti, causando un grave danno all’Erario. Il sequestro odierno, che segue un’analoga operazione realizzata a luglio, ha permesso di bloccare i crediti fittizi ancora giacenti nei cassetti fiscali degli operatori coinvolti, interrompendo la loro circolazione e prevenendo ulteriori compensazioni indebite.

