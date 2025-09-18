NAPOLI (rgl) – Un impero costruito su fatture false, vendite “in nero” e pagamenti rigorosamente in contanti. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che, su disposizione della Procura di Nola, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro nei confronti della società “Am Distribution Srl”, con sede a Casalnuovo e a Napoli, e del suo amministratore Angelo Napolitano, 47 anni. Il provvedimento, firmato dal gip, riguarda tra gli altri un immobile nel quartiere Gianturco e un lussuoso yacht di 16,5 metri, entrambi intestati fittiziamente a terzi per eludere eventuali controlli. Secondo gli inquirenti, la società – nota al pubblico come “Napolitano store” – avrebbe messo in piedi una maxi frode all’Iva attraverso un sistema di fatture per operazioni inesistenti emesse a favore di società “cartiere”, prive di struttura e dipendenti, ma utili a far sparire il debito fiscale. Un meccanismo che permetteva di vendere smartphone e prodotti hi-tech di ultima generazione a prezzi ribassati, a patto però che il cliente pagasse solo in contanti, preferibilmente con banconote da 100 euro.

La crescita del fatturato della società – passata dai 2,2 milioni di euro del 2017 ai 20,8 milioni del 2023 – è apparsa ai finanzieri “anomala” e sospetta. Il tutto veniva coperto da una doppia contabilità: da una parte scontrini senza valore fiscale (“bollette” con il codice Imei del telefono), dall’altra una gestione interna che permetteva di tracciare la merce in uscita e garantire sostituzioni alla clientela. La vicenda ha avuto anche un lato mediatico: lo scorso agosto, Napolitano è stato protagonista di un video con la tiktoker Rita De Crescenzo girato all’interno del Consiglio Regionale della Campania, insieme al consigliere Pasquale Di Fenza (poi espulso da Azione), in cui sventolava il tricolore sulle note dell’inno nazionale. A febbraio, invece, la società era finita sotto i riflettori di “Striscia la Notizia”, che aveva denunciato la pratica del doppio listino per i clienti, con prezzi diversi a seconda che il pagamento fosse tracciabile o in contanti. L’indagine coordinata dal procuratore di Nola, Marco Del Gaudio, ipotizza nei confronti di Napolitano i reati di frode fiscale, false fatturazioni ed evasione dell’Iva.