AFRAGOLA (rg) – Colpo rapido, arresto lampo. È quanto accaduto ieri sera ad Afragola, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 35 e 46 anni, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. L’episodio si è verificato in II traversa viottolo Nicola Setola, all’interno di una farmacia. Secondo la ricostruzione, un uomo con il volto travisato è entrato nell’attività commerciale, simulando di avere un’arma nascosta sotto la felpa. Con un gesto minaccioso, ha costretto un dipendente a consegnargli l’incasso: circa 400 euro. Subito dopo si è dileguato a bordo di un’auto, dove un complice lo attendeva con il motore acceso. La fuga, però, è durata pochissimo. Gli agenti del commissariato di Afragola, allertati dalla Sala Operativa e giunti immediatamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza del dipendente e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Grazie ai dettagli acquisiti e a un’attività di controllo serrata, i due sospettati sono stati rintracciati nelle vicinanze delle loro abitazioni. Durante la perquisizione, il 35enne è stato trovato ancora in possesso del bottino, mentre il complice tentava invano di negare il coinvolgimento. Entrambi sono stati quindi bloccati e arrestati.