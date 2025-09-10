AVELLINO (rgl) – Hanno tentato di truffare due anziane del paese fingendosi funzionari delle Poste, ma grazie alla prontezza delle vittime e all’intervento dei carabinieri il raggiro è stato sventato. È successo a Nusco, dove un 20enne e un 60enne della provincia di Napoli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per tentata truffa aggravata in concorso. Tutto è iniziato con una telefonata: un uomo, spacciandosi per direttore dell’ufficio postale, ha cercato di convincere due donne ultraottantenni a consegnare 3.000 euro in contanti o in preziosi a presunti “impiegati”, per aiutare i nipoti a compiere inesistenti operazioni allo sportello. Le vittime, però, non sono cadute nella trappola. Decisivo, in questo caso, il ruolo della prevenzione: i consigli diffusi dall’Arma nell’ambito della campagna “Difenditi dalle truffe” – attraverso incontri pubblici, locandine e articoli di stampa – hanno spinto le donne ad avvisare subito i familiari e contattare i carabinieri. I militari della stazione di Nusco e dell’Aliquota Operativa di Montella sono così riusciti a individuare i due sospetti, già noti alle forze dell’ordine, a bordo di un’auto a noleggio parcheggiata in paese. Nel corso della perquisizione è emerso che sul telefono di uno degli indagati era appena arrivato un messaggio con nome e indirizzo di una delle vittime. I cellulari sono stati sequestrati per accertamenti, mentre il veicolo è stato restituito alla società proprietaria. Non solo: entrambi gli uomini sono risultati senza patente, uno perché mai conseguita e l’altro perché sospesa. Le indagini proseguono per verificare se i due possano essere coinvolti in episodi analoghi sul territorio.