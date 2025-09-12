NAPOLI (rgl) – Travestiti da postini hanno bussato alla porta di un professionista anziano, trasformando la consegna di un pacco in un incubo. Dopo mesi di indagini, i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato due uomini accusati di rapina e sequestro di persona. I provvedimenti cautelari, emessi dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea, arrivano al termine di un’inchiesta avviata lo scorso 19 marzo. Quel giorno, due individui camuffati da portalettere si erano introdotti nell’abitazione della vittima, nel quartiere Fuorigrotta, con la scusa di dover consegnare un pacco. Una volta all’interno, avevano permesso l’ingresso di altri complici, immobilizzato l’uomo legandolo con fascette di plastica e svuotato la cassaforte, portando via 25mila euro in contanti. Le indagini, condotte con pazienza dai militari dell’Arma e coordinate dalla Procura, hanno permesso di raccogliere elementi gravi a carico dei due indagati grazie a testimonianze, filmati delle telecamere della zona e attività tecniche. Per entrambi è scattata la custodia cautelare. Restano ancora da identificare gli altri componenti della banda che hanno partecipato alla rapina.