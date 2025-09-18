CAPRIATI A VOLTURNO (rgl) – Il colpo sembrava fatto, ma il fiuto dei familiari e l’intervento dei carabinieri hanno mandato in fumo il piano del truffatore. Un pensionato 75enne del piccolo centro matesino è riuscito a evitare di consegnare quasi 9mila euro a un impostore che, fingendosi prima nipote in difficoltà e poi carabiniere, aveva cercato di ingannarlo. L’episodio risale al 24 giugno, quando l’anziano ricevette una telefonata da un giovane che si spacciava per un parente in crisi economica. L’uomo, convinto dalle parole del sedicente nipote, stava per prelevare 8.700 euro dal conto corrente postale da consegnare a un presunto “amico carabiniere” incaricato di ritirare il denaro. Poco dopo, alla porta del pensionato si presentò un ragazzo che, indossando i panni del falso militare, pretendeva i contanti. A rovinargli i piani furono però i parenti della vittima, arrivati in casa proprio in quel momento: l’impostore, vistosi scoperto, fuggì a mani vuote. Le indagini avviate dai carabinieri della stazione di Capriati a Volturno hanno permesso di identificare il truffatore: un 19enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per tentata truffa in concorso. Nel corso dell’inchiesta è emerso anche il ruolo di un 49enne di Melito di Napoli, intestatario dell’auto a noleggio usata per raggiungere l’abitazione del pensionato e garantirsi la fuga: anche lui è stato deferito.