CASERTA (rgl) – Avrebbe dichiarato di aver somministrato i vaccini ai suoi piccoli pazienti senza però averlo fatto davvero, incassando rimborsi indebiti dall’Asl e falsificando persino le firme dei genitori. È questa la pesante accusa che pende su un pediatra di libera scelta convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, oggi sospeso per un anno dall’esercizio della professione medica su disposizione del gip di Santa Maria Capua Vetere. L’inchiesta, coordinata dalla procura sammaritana e condotta dal Nas di Caserta, ipotizza i reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Tutto è partito da una verifica interna, che ha fatto emergere irregolarità nei registri di vaccinazione relativi alle campagne 2022/2023 e 2023/2024. Secondo gli investigatori, il professionista avrebbe annotato vaccinazioni mai effettuate, intascando per ciascuna prestazione un rimborso di 15 euro. Inoltre, nei moduli di consenso informato, sono state rinvenute firme che i genitori dei minori avrebbero formalmente disconosciuto.