FORINO (rgl) – Una vera e propria discarica abusiva è stata scoperta a Forino. I carabinieri del Nucleo Forestale, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato un sessantenne del posto per deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli mirati alla corretta gestione dei rifiuti. Durante un sopralluogo in un fondo agricolo di proprietà dell’uomo, i militari hanno trovato accatastati materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione, abbandonati senza alcuna autorizzazione. Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’intera area è stata sottoposta a sequestro: all’interno, circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pronti a diventare un serio rischio ambientale. Il 60enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.