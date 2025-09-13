sabato, Settembre 13, 2025
NAPOLI (rgl) – È stato investito da uno scooter durante i controlli straordinari della movida a Chiaia un maresciallo dei carabinieri, finito in ospedale con 21 giorni di prognosi. L’episodio è avvenuto all’una di notte in via Gaetano Filangieri, nel cuore della movida napoletana. Il militare, appartenente al nucleo radiomobile di Napoli, aveva intimato l’Alt a un centauro che, invece di fermarsi, ha forzato il posto di blocco travolgendo il carabiniere. Dopo l’impatto, il sottufficiale è caduto rovinosamente a terra, riportando una contusione alla spalla sinistra. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Del Mare, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni. Il conducente dello scooter è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce tra le strade del centro. Sono in corso le indagini per risalire alla sua identità.

