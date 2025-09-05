AVELLINO (rgl) – Un viaggio in eliambulanza per aggrapparsi alla speranza.

Così una giovane di 23 anni, residente a Savona, è arrivata ieri mattina all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dopo giorni trascorsi in condizioni critiche nella Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stata ricoverata a seguito di un gravissimo incidente stradale. La ragazza, ora vigile e collaborante, è stata affidata all’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Moscati, diretta dal professor Antonio Medici, centro di riferimento nazionale per il trattamento delle fratture complesse di bacino e anca. Nelle prossime ore sarà sottoposta a un intervento chirurgico decisivo per la ricomposizione di una frattura al bacino, tra le lesioni più delicate da trattare. “La situazione è sotto controllo – ha spiegato il primario Medici –. La paziente presenta anche altre fratture, ma gli esami propedeutici all’operazione sono incoraggianti. Siamo fiduciosi che l’intervento si possa svolgere senza particolari problemi”. Soddisfazione anche da parte del direttore generale del Moscati, Germano Perito, che ha sottolineato come questo trasferimento confermi l’eccellenza della struttura avellinese: “La nostra ortopedia è ormai un punto di riferimento extra-regionale, grazie alla competenza e alla dedizione della squadra guidata da Antonio Medici. Restituire speranza e futuro, soprattutto ai giovani, è il più grande successo della sanità”.