NAPOLI (rgl) – Il futuro del trasporto ferroviario italiano è arrivato sui binari: oggi ha avuto luogo il viaggio inaugurale del Frecciarossa 1000 di nuova generazione sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. Alla corsa di presentazione hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma (nella foto), e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio. Con un investimento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro, il Gruppo FS ha previsto l’arrivo di 36 nuovi convogli, con opzione per ulteriori dieci, e un ritmo di consegna medio di dieci treni l’anno fino al 2029. Questa iniziativa rientra nel Piano Strategico 2025-2029, mirato a garantire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile. Progettati da Hitachi Rail e realizzati nei siti produttivi di Pistoia e Napoli, i nuovi Frecciarossa 1000 sono stati ideati per viaggiare, oltre che in Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Tecnologicamente avanzati, questi treni possono raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari e sono omologati per i 360. Sono inoltre dotati di un evoluto sistema di trazione che ne migliora l’efficienza. Sul fronte sostenibilità, il nuovo Frecciarossa 1000 presenta un tasso di riciclabilità del 97,1%, con un tasso di recupero dei materiali del 98,2%. L’impiego di motori elettrici contribuisce a ridurre al minimo il consumo di energia. Gli interni del treno sono stati rinnovati con materiali di alta qualità, soluzioni ergonomiche e ambienti più accoglienti, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio più confortevole e tecnologicamente avanzata.