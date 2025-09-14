CASERTA (rgl) – Doveva essere una normale celebrazione religiosa in piazza Mazzini, a Frignano, ma si è trasformata in un episodio di violenza. Un 27enne del posto è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un assistente capo della polizia municipale per motivi legati alla viabilità. L’aggressione, avvenuta ieri durante la celebrazione della Santa Messa, ha provocato al vigile lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. Subito dopo il gesto, il giovane si è allontanato a bordo della propria auto, tentando di far perdere le proprie tracce. L’immediata caccia all’uomo avviata dai militari dell’Arma ha messo pressione al 27enne che, sentendosi ormai braccato, ha deciso di presentarsi spontaneamente in caserma. Qui è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.