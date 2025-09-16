mercoledì, Settembre 17, 2025
MONDRAGONE (rgl) – Una discarica abusiva a cielo aperto, nel cuore della “Terra dei Fuochi”: frigoriferi, pneumatici, materassi e rifiuti edili accumulati senza controllo lungo la strada. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nel pomeriggio di oggi, in località Pescopagano. In via Lista, i militari hanno rinvenuto un’area di circa 100 metri quadrati trasformata in un deposito illecito di scarti di ogni genere: cumuli di arredi domestici, elettrodomestici fuori uso e materiali di risulta da demolizioni edili accatastati senza alcuna misura di sicurezza. Un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica, tanto da richiedere il sequestro immediato dell’intera zona. Sono ora in corso le verifiche catastali per risalire ai proprietari del terreno, mentre la custodia giudiziaria è stata affidata al sindaco pro tempore di Mondragone, chiamato agli adempimenti necessari per la messa in sicurezza e la successiva bonifica. L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli straordinari disposti per contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti che, da anni, affligge le province di Napoli e Caserta alimentando un circuito criminale tanto redditizio quanto dannoso per la collettività. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la filiera degli sversamenti illegali, con l’obiettivo di interrompere un meccanismo che continua a devastare il territorio della Terra dei Fuochi.

