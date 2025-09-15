GIUGLIANO (rgl) – Due rapine in poche ore, un fucile e una fuga disperata: è quanto accaduto tra Varcaturo e Qualiano questa mattina. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione di un assalto a un distributore di carburante in via Comunale Domitiana, a Varcaturo. Secondo le prime ricostruzioni, due individui a bordo di una Renault Captur, di cui uno armato di fucile, si sono fatti consegnare dal dipendente un centinaio di euro. Fortunatamente, nessun colpo è stato esploso e nessuno è rimasto ferito. Poche ore dopo, sempre presumibilmente gli stessi malviventi hanno tentato una seconda rapina a un distributore di Qualiano, in via Santa Maria a Cubito. Questa volta il colpo non è riuscito grazie alla pronta reazione del dipendente, che è riuscito a mettersi in salvo. Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuare i responsabili e capire se le due rapine siano state pianificate come parte di una stessa azione criminale.