META DI SORRENTO (rgl) – Un boato improvviso ha squarciato il silenzio del mattino a Meta di Sorrento: un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto un’abitazione in via Cristoforo Colombo, provocando la morte dei conviventi Rosa Formato, 81 anni, e Raffaele Cretella, 93 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 8. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento, i militari della stazione di Piano di Sorrento e diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato anche due abitazioni vicine, senza però causare ulteriori vittime o danni gravi. L’area è stata messa in sicurezza e la Procura di Torre Annunziata ha avviato le indagini per chiarire con precisione le cause dell’esplosione.