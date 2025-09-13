CASERTA (rgl) – A Gricignano di Aversa, i carabinieri della locale stazione hanno fermato tre uomini, residenti nei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia, mentre si muovevano lungo l’Asse Mediano a bordo di una Fiat 500 grigia. Alla vista della pattuglia, hanno cercato di evitare il controllo, ma sono stati prontamente bloccati dai militari. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato in possesso dei tre guanti da giardinaggio, uno scaldacollo utilizzabile come passamontagna – del quale hanno tentato di disfarsi – e un berretto con visiera tipo baseball. I tre uomini, di 27, 30 e 36 anni e tutti con precedenti penali, sono stati denunciati in stato di libertà. È stato avviato nei loro confronti il procedimento finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Gricignano di Aversa. Inoltre, il 36enne del gruppo è risultato in violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, misura imposta dal Tribunale di Benevento.