Furgone contro la colonnina del carburante: sventato furto nella notte in Irpinia

CampaniaAvellinoCronaca
AVELLINO (rgl) – Un colpo da film d’azione finito male. È quello messo in atto questa notte a Venticano dove tre uomini con il volto coperto hanno tentato un furto ai danni di un distributore di carburanti. Il piano, però, è naufragato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. I malviventi hanno lanciato un furgone contro la colonnina del self service nel tentativo di forzarla e impossessarsi del denaro contenuto. L’impatto, però, non ha prodotto il risultato sperato: nonostante i danni, i tre non sono riusciti ad asportare nulla. Colti di sorpresa dall’arrivo delle pattuglie, i ladri hanno abbandonato il furgone e si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura rubata poco prima. Ne è nato un inseguimento nelle strade limitrofe, ma i malfattori sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sono tuttora in corso le ricerche per individuarli, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire ogni dettaglio del tentativo di furto e risalire all’identità dei responsabili.

